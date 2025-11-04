E' divorzio tra la Fiorentina e Stefano Pioli

AGI - Dopo Igor Tudor e Patrick Vieira, Stefano Pioli è il terzo allenatore di serie A a saltare. La Fiorentina, attualmente e clamorosamente fanalino di coda in classifica con appena 4 punti in 10 gare, frutto di quattro pareggi, ha ufficializzato il divorzio con il tecnico ingaggiato a inizio stagione e che già aveva allenato la squadra viola dal 2017 al 2019. Il club del presidente Commisso, ha reso noto che " Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - E' divorzio tra la Fiorentina e Stefano Pioli

