Dybala stop più lungo del previsto? Cosa filtra per il Napoli

Il bilancio sulle condizioni di Paulo Dybala dopo l’infortunio rimediato nella sfida di domenica contro il Milan appare peggiore di quanto in un primo momento ci si potesse aspettare. Il fantasista argentino rischia di rimanere in infermeria per diverse settimane, con il big match di fine novembre contro il Napoli che, al netto delle ultime sensazioni, sembra sempre più lontano dall’essere disputato. Infortunio Dybala, la dinamica dell’accaduto: episodio simile anche in casa Napoli. Domenica sera è andato in scena il big match tra Milan e Roma che ha visto il successo dei rossoneri grazie alla rete di Pavlovic nella prima frazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dybala, stop più lungo del previsto? Cosa filtra per il Napoli

