Dybala si arrende nuovamente al fisico | il rigore contro il Milan costa caro

La Roma esce sconfitta per 1-0 contro il Milan. Un risultato che non soddisfa in termini di classifica, ma che guardando la prestazione dei giallorossi fa ben sperare in vista delle prossime gare. Nonostante ciò, rimane emblematico il rigore sbagliato di Paulo Dybala che, oltre a confermare la maledizione dei capitolini dal dischetto, costringerà Gasperini a rinunciare alla Joya per almeno 3-4 settimane. L’argentino, infatti, ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Un infortunio che non ci voleva, soprattutto in un momento in cui la Roma lì davanti non ha così tante alternative, visto e considerato anche il problema alla caviglia che terrà fuori Ferguson. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala si arrende nuovamente al fisico: il rigore contro il Milan costa caro

