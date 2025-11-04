Dybala rischia grosso per la Roma son dolori | serve in fretta il miglior Bailey

Il rammarico per la sconfitta contro il Milan ovviamente c’è, ma non si può non constatare la piccola impresa che questa Roma sta compiendo finora. Numeri alla mano è oggettivamente impensabile che una squadra sia seconda ad un punto dalla vetta con sole 10 reti segnate in altrettante partite, con difensori e Svilar che hanno giocato un ruolo decisivo nei successi fin qui della squadra, ma il problema del gol è un dato di fatto non più ignorabile. Dybala rischia un stop molto lungo, posto che, in attesa degli accertamenti del caso, la lesione appare pressoché certa, e dunque i giallorossi perdono il miglior giocatore della rosa che, da falso nueve, se la stava comunque cavando. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

