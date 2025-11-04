Dybala rischia grosso per la Roma son dolori | serve in fretta il miglior Bailey
Il rammarico per la sconfitta contro il Milan ovviamente c’è, ma non si può non constatare la piccola impresa che questa Roma sta compiendo finora. Numeri alla mano è oggettivamente impensabile che una squadra sia seconda ad un punto dalla vetta con sole 10 reti segnate in altrettante partite, con difensori e Svilar che hanno giocato un ruolo decisivo nei successi fin qui della squadra, ma il problema del gol è un dato di fatto non più ignorabile. Dybala rischia un stop molto lungo, posto che, in attesa degli accertamenti del caso, la lesione appare pressoché certa, e dunque i giallorossi perdono il miglior giocatore della rosa che, da falso nueve, se la stava comunque cavando. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo il rigore fallito da Dybala, Saelemakers non è rimasto impassibile anzi, la sua esultanza in faccia all'arbitro è diventata virale. In molti chiedevano provvedimenti, vi spieghiamo cosa ha rischiato davvero - facebook.com Vai su Facebook
#Dybala e le lacrime per l'ennesimo infortunio: rischia un mese di stop - X Vai su X
PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-ROMA 0-1: Dybala, la solita Joya. Hermoso rischia - Voti e giudizi del match del Mapei Stadium, valido per l’8a giornata della Serie A Enilive 2025/26 ... Lo riporta calciomercato.it
Sassuolo-Roma 0-1: Dybala risolve il problema del centravanti, Gasperini torna in vetta con il Napoli - Il gol della Joya al 16' basta a riportare i giallorossi in testa alla classifica insieme con la squadra di Conte. Riporta msn.com
Cosa ha rischiato Saelemaekers per aver esultato in faccia all’arbitro Guida dopo il rigore di Dybala - La reazione del calciatore del Milan dopo l’errore dal dischetto dell’argentino è stata plateale. Lo riporta fanpage.it