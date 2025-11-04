Dybala infortunato | ne avrà per tre settimane

L'argentino punta al rientro contro il Napoli ma Gasp adesso ha un problema in attacco L'Identità.

Approfondisci con queste news

#Dybala si è infortunato calciando il rigore. Giocatore da tempo non integro, ricordo che gli era stato proposto da Arrivabene un rinnovo con una base fissa ed una percentuale variabile in base alle partite disputate. Ovviamente rifiutò. - X Vai su X

Il big match della 7ª giornata di Serie A sarà Roma-Inter: Gasperini ritroverà Dybala (probabilmente dal 1’), mentre Chivu dovrebbe sostituire l’infortunato Thuram con Bonny. Chi la spunterà? ? - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Dybala, sospiro di sollievo Roma. Può tornare già col Napoli - Gli esami a cui è stato sottoposto stamattina hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. tuttonapoli.net scrive

Roma, infortunio Dybala, l'esito degli esami: c'è lesione, i tempi di recupero e quante partite salterà - La Roma perde Paulo Dybala per diverse partite, l'ex Juventus si è infortunato contro il Milan e gli esami hanno confermato la lesione al bicipite femorale. Da ilbianconero.com

Dybala, che sospiro di sollievo: c'è lesione, ma lo stop non sarà lungo. Tutte le novità - Gli esami a cui è stato sottoposto stamattina hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Da corrieredellosport.it