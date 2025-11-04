Dybala infortunato | ne avrà per tre settimane

Lidentita.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'argentino punta al rientro contro il Napoli ma Gasp adesso ha un problema in attacco L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

dybala infortunato ne avr224 per tre settimane

© Lidentita.it - Dybala infortunato: ne avrà per tre settimane

Approfondisci con queste news

dybala infortunato avr224 treInfortunio Dybala, sospiro di sollievo Roma. Può tornare già col Napoli - Gli esami a cui è stato sottoposto stamattina hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. tuttonapoli.net scrive

dybala infortunato avr224 treRoma, infortunio Dybala, l'esito degli esami: c'è lesione, i tempi di recupero e quante partite salterà - La Roma perde Paulo Dybala per diverse partite, l'ex Juventus si è infortunato contro il Milan e gli esami hanno confermato la lesione al bicipite femorale. Da ilbianconero.com

dybala infortunato avr224 treDybala, che sospiro di sollievo: c'è lesione, ma lo stop non sarà lungo. Tutte le novità - Gli esami a cui è stato sottoposto stamattina hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Dybala Infortunato Avr224 Tre