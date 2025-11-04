Dybala e De Bruyne ko dal dischetto e VAR sotto accusa | Raffreddare il muscolo influisce

Nel giro di una settimana praticamente la stessa scena, con la sola differenza di una rete che si gonfia e una no: nel big match contro l’Inter, De Bruyne realizza il calcio di rigore ma si fa male tirandolo, un infortunio gravissimo che lo terrà fuori circa 4 mesi; l’altro ieri Dybala sbaglia dal dischetto e anche lui si fa male, con la Roma ora in ansia per i risultati degli esami strumentali. Una curiosa coincidenza che però potrebbe avere basi scientifiche, rintracciabili nell’attesa che intercorre tra l’assegnazione del penalty e l’effettivo tiro in porta. Interpellando diversi professionisti del settore, La Repubblica ha provato a dare una spiegazione a tutto ciò, ed interessante è sicuramente l’intervento del Professor Pier Paolo Mariani, chirurgo ortopedico di Villa Stuart a Roma: “La lunga attesa a cui sono costretti i calciatori prima di tirare è un fattore, raffreddare un muscolo influisce sulle lesioni, così come il voler calciare il più forte possibile con un colpo secco”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala e De Bruyne, ko dal dischetto e VAR sotto accusa: “Raffreddare il muscolo influisce”

