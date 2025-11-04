Dybala De Bruyne e gli altri | quando l' infortunio è di rigore
Lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro: tradotto in settimane di stop, fanno circa tre. Un po’ troppo per aver tirato un calcio di rigore e, ironicamente, averlo anche sbagliato: danno e beffa per Paulo Dybala, perché la diagnosi di cui sopra è quella che lo riguarda e chiarisce i termini dell’infortunio che l’argentino ha subito domenica, quando il rigore parato da Maignan ha segnato la differenza tra una sconfitta e un pari e il calcio di Dybala l’ha fatta tra una gamba sana e una non più tale. Evidentemente, la muscolatura della Joya è, in certi momenti, particolarmente sensibile al gesto: Dybala si era infortunato calciando un rigore anche in un Roma-Lecce dell’aprile 2022 all’Olimpico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dybala-De Bruyne, ko dopo il rigore. Anche il Var sotto accusa: "Troppa attesa" #ASRoma - X Vai su X
Grande preoccupazione per Dybala, si è fatto male come De Bruyne: cosa filtra sul suo infortunio - facebook.com Vai su Facebook
Dybala, De Bruyne e gli altri: quando l'infortunio è di rigore - Si moltiplicano i casi di lunghi stop dovuti a lesioni muscolari dopo i calci dal dischetto. sport.quotidiano.net scrive
Quante partite salta Dybala e quando torna dopo l’infortunio: i tempi di recupero - La Roma perderà il giocatore per quasi un mese: per l’argentino c’è lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Da fanpage.it
Dybala, altro infortunio muscolare: i tempi di recupero e l’obiettivo principale - Dybala ha riportato una nuova lesione muscolare di medio grado, per cui starà out diverse settimane: speranza Roma- Come scrive calciomercato.it