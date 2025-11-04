Lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro: tradotto in settimane di stop, fanno circa tre. Un po’ troppo per aver tirato un calcio di rigore e, ironicamente, averlo anche sbagliato: danno e beffa per Paulo Dybala, perché la diagnosi di cui sopra è quella che lo riguarda e chiarisce i termini dell’infortunio che l’argentino ha subito domenica, quando il rigore parato da Maignan ha segnato la differenza tra una sconfitta e un pari e il calcio di Dybala l’ha fatta tra una gamba sana e una non più tale. Evidentemente, la muscolatura della Joya è, in certi momenti, particolarmente sensibile al gesto: Dybala si era infortunato calciando un rigore anche in un Roma-Lecce dell’aprile 2022 all’Olimpico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dybala, De Bruyne e gli altri: quando l'infortunio è di rigore