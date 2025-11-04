Dybala c' è lesione al bicipite | stop di un mese e rientro contro il Cagliari Occasione per Dovbyk?

Gli esami escludono danni gravi ma la Joya salterà almeno cinque gare. Gasperini pensa a rilanciare l'ucraino (considerato anche l'infortunio di Ferguson), mentre resta aperto il nodo rinnovo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dybala, c'è lesione al bicipite: stop di un mese e rientro contro il Cagliari. Occasione per Dovbyk?

