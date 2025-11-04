Dybala ancora un infortunio | quanto starà fuori

Ancora uno stop per Paulo Dybala. L'attaccante della Roma aveva accusato un problema muscolare in occasione del calcio di rigore parato da Maignan nel corso della partita contro il Milan e, in queste ore, si è sottoposto agli esami strumentali i quali hanno evidenziato un infortunio non banale. 🔗 Leggi su Today.it

Quante partite salta Dybala e quando torna dopo l'infortunio: i tempi di recupero - La Roma perderà il giocatore per quasi un mese: per l'argentino c'è lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro.

Calcio il rigore e finisco ko: gli infortuni di De Bruyne e Dybala sono meno straordinari di quanto si possa pensare

Roma, quando torna Dybala? Massara: "Speriamo a Firenze". Ma 'allontana' il rinnovo - La Roma aspetta l'attaccante argentino, ai box a causa dell'infortunio accusato nella terza giornata di Serie A contro il Torino.