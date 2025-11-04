Dybala altro infortunio muscolare | i tempi di recupero e l’obiettivo principale
L’argentino ha riportato una nuova lesione muscolare di medio grado, per cui starà out diverse settimane: speranza Roma-Napoli Paulo Dybala si ferma ancora. L’infortunio beffardo con il Milan alla fine si è rivelato l’ennesimo stop muscolare, anzi una lesione muscolare al bicipite femorale. Di medio grado, il che vuol dire che i tempi di recupero saranno inevitabilmente dilatati. Tre settimane è la base di partenza, con Gasperini che si augura di poterlo riavere subito alla scadenza di questo periodo, ma non va trascurata la storia clinica dell’argentino. Paulo Dybala (Ansafoto) calciomercato.it La Joya salterà di sicuro quattro partite: Rangers, Udinese, Cremonese e Midtjylland, con la speranza concreta di poter tornare a contare su di lui nella gara più importante, quella del 30 novembre contro il Napoli all’Olimpico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
