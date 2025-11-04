Duran Duran e De Angelis insieme sul palco | l’anno d’oro dell’ex Maneskin
La carriera solista di Victoria De Angelis, dopo lo scioglimento dei Maneskin, ha conosciuto una svolta decisiva. Durante un concerto speciale di Halloween tenutosi il 31 ottobre alla Co-op Live Arena di Manchester, la bassista romana ha condiviso il palco con i Duran Duran, storico gruppo britannico, esibendosi in tre brani simbolo: “Girls On Film”, “Psycho Killer” e “The Wild Boys”. L’invito non è stato casuale. De Angelis aveva già collaborato con la band nel 2023 per l’album “Danse Macabre”, firmando una delle linee di basso più apprezzate del progetto. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione, l’esibizione ha riscosso un grande successo, attirando oltre 20. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Altre letture consigliate
Duran Duran @ Co-op Live in Machester (Uk, October 31, 2025) #Halloween • Super shots by Bea Åkerlund • #simonlebon #duranduran #nickrhodes #rogertaylor #johntaylor - facebook.com Vai su Facebook
Victoria De Angelis per Halloween sul palco con i Duran Duran - op Live di Manchester, in Inghilterra, nella quinta data della branca autunnale del loro tour 'Europe 2025'. Si legge su rockol.it
Duran Duran, super show a Manchester nella notte di Halloween: sul palco anche Victoria De Angelis - Durante la notte di Halloween è andato in scena un super show, a Manchester, che ha visto come protagonisti i Duran Duran. Secondo r101.it
Victoria De Angelis, show a sorpresa con i Duran Duran: il momento d'oro della bassista (che fattura più di Damiano e dei Maneskin) - Se qualcuno pensava che lo scioglimento dei Maneskin avrebbe decretato la fine dei suoi componenti, si sbagliava. msn.com scrive