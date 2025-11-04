La carriera solista di Victoria De Angelis, dopo lo scioglimento dei Maneskin, ha conosciuto una svolta decisiva. Durante un concerto speciale di Halloween tenutosi il 31 ottobre alla Co-op Live Arena di Manchester, la bassista romana ha condiviso il palco con i Duran Duran, storico gruppo britannico, esibendosi in tre brani simbolo: “Girls On Film”, “Psycho Killer” e “The Wild Boys”. L’invito non è stato casuale. De Angelis aveva già collaborato con la band nel 2023 per l’album “Danse Macabre”, firmando una delle linee di basso più apprezzate del progetto. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione, l’esibizione ha riscosso un grande successo, attirando oltre 20. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Duran Duran e De Angelis insieme sul palco: l’anno d’oro dell’ex Maneskin