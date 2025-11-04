Dune Parte Tre Robert Pattinson ha trovato il set rilassante

Intervistato da Indiewire, Robert Pattinson ha raccontato la sua esperienza sul set di Dune Parte Tre: rilassante. per forza di cose. Il deserto ti annulla, ma per fortuna c'era alla regia Denis Villeneuve. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Dune Parte Tre, Robert Pattinson ha trovato il set "rilassante"

