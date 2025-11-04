Dune 3 | Robert Pattinson conferma il suo coinvolgimento nel film

L'attore, in una recente intervista, ha rivelato qualche dettaglio del lavoro compiuto sul set dell'atteso terzo capitolo della saga sci-fi. Robert Pattinson, durante una recente intervista, ha confermato il suo coinvolgimento in Dune 3, il nuovo film diretto da Denis Villeneuve. Le prime indiscrezioni riguardanti la presenza dell'attore nel cast erano emerse online alcuni mesi fa, tuttavia non c'era stata nessuna notizia 'ufficiale'. La conferma di Pattinson Durante la promozione di Die My Love, che lo vede protagonista accanto a Jennifer Lawrence, Robert Pattinson ha ora detto a IndieWire: "Quando stavo girando Dune, era così caldo nel deserto che non potevo semplicemente mettere in discussione qualsiasi cosa". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

