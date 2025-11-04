Duil è un action-platform oscuro che non si limita a cavalcare l’onda dei metroidvania cupi e vendicativi, ma prova a definire una propria identità attraverso una struttura narrativa pesante, un sistema di morte originale e un mondo che vive e muore sotto i nostri occhi. Qui non ci sono eroi luminosi o destini gloriosi: ci sei tu, un uomo condannato all’immortalità, spogliato di tutto, costretto a rinascere nel dolore e a piegare la maledizione a tuo vantaggio. La premessa non è semplicemente vendicarsi ma scavare, strato dopo strato, nella carne marcia di un regno distrutto e nella coscienza del protagonista, fino a capire che la vendetta è solo la porta d’ingresso verso qualcosa di molto più grande. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Duil Recensione: un action-platformer che unisce la narrativa alle scelte morali