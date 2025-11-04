Due serate a tetro con lo ’Young Club Goro’

Torna il teatro a Goro ed è subito tutto esaurito ancor prima del debutto della divertente commedia "Tut é comunciá in Tl’Eden e le fni a dla dal sasso". La commedia dialettale proposta dallo Young Club Goro ha registrato per le prime due date, che sono previste per giovedì e venerdì prossimo alle 21 nel teatro "Rolnso Ricci" della cittadina Deltizia, in pochissimi giorni dall’apertura della prevendita il tutto esaurito. Così, vista l’enorme richiesta di biglietti e l’entusiasmo del pubblico, gli organizzatori hanno annunciato con grande piacere due nuove repliche previste per gli stessi giorni della prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

