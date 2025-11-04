Due senzatetto aggrediti mentre dormono nei giardini di viale Malta

Sarebbero stati aggrediti con calci e pugni mentre dormivano all’interno di uno scivolo nei giardini pubblici di viale Malta. I protagonisti della vicenda sono un cinquantanovenne italiano e un trentatreenne ucraino, si tratterebbe di una coppia di amici, presumibilmente due senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Leggo. . Era il 19 gennaio 2024 quando il corpo di Margin Wojciechowski, #senzatetto di 43 anni, è stato trovato senza vita in una baracca vicino al torrente Stura, nella zona del #Bacchialero, a poca distanza dai binari della Torino–Ceres. Le indagini hanno p - facebook.com Vai su Facebook

Inquietante episodio in Ghiaia: barista aggredito a cinghiate da due senzatetto - X Vai su X

Senzatetto aggrediti in un giardino pubblico di Firenze. Calci e pugni mentre stavano dormendo - Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca Funaro: "Ferma e totale condanna per la vile aggressione, un episodio preoccupante sul quale auspichiamo venga fatta piena luce” ... Riporta msn.com