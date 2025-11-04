Preoccupazione. Non solo per Vigevano ma anche per il suo hinterland dopo che nell’arco di appena due giorni si sono consumate altrettante rapine, come non avveniva da molto tempo. Primo a finire nel mirino è stato, all’orario di chiusura, il negozio Action che si trova nel complesso del centro commerciale di Parona che ospita anche la Bennet. Ad agire è stato un bandito solitario, volto parzialmente coperto e armato di pistola ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare il denaro in cassa, circa 150 euro, probabilmente molto meno di quello che si aspettava. Subito dopo si è dileguato a piedi fino ad uscire dal raggio di azione delle telecamere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due rapine in due giorni, è allarme: "Controlli straordinari sul territorio"