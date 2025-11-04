Due rapine in due giorni è allarme | Controlli straordinari sul territorio
Preoccupazione. Non solo per Vigevano ma anche per il suo hinterland dopo che nell’arco di appena due giorni si sono consumate altrettante rapine, come non avveniva da molto tempo. Primo a finire nel mirino è stato, all’orario di chiusura, il negozio Action che si trova nel complesso del centro commerciale di Parona che ospita anche la Bennet. Ad agire è stato un bandito solitario, volto parzialmente coperto e armato di pistola ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare il denaro in cassa, circa 150 euro, probabilmente molto meno di quello che si aspettava. Subito dopo si è dileguato a piedi fino ad uscire dal raggio di azione delle telecamere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
