Due italiani su tre sono delusi dalla Manovra 2026 del governo Meloni

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre il 66% degli elettori italiani pensa che la manovra 2026 andrebbe potenziata per rispondere davvero alle esigenze dei cittadini. Tra i più critici ci sono, ovviamente, i sostenitori dei partiti di opposizione. Ma non solo: anche nella Lega, che ha tradito molte delle sue promesse elettorali, gli elettori sono decisamente scettici sulla legge di bilancio del governo Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

due italiani tre sonoDue italiani su tre sono delusi dalla Manovra 2026 del governo Meloni - Anche qui i "negativo" sono stati la maggioranza, seppur in modo meno pronunciato rispetto alla prima domanda: il 42,1,%. Riporta fanpage.it

due italiani tre sonoFumetti, boom in Italia: due italiani su tre sono appassionati - Dal manga alle graphic novel, le vendite crescono del 193% a copie dal 2019: i lettori forti spingono un mercato sempre più competitivo e variegato Secondo i dati dell’Osservatorio dell’Associazione I ... Segnala msn.com

due italiani tre sonoDue giovani italiani su tre ottimisti sul futuro - È quanto emerge dall’ottava rilevazione dell’Indice di Fiducia dei Giovani, realizzata dal Consiglio Nazionale dei Giovani con il supporto scientifico dell’Istituto Piepoli ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Due Italiani Tre Sono