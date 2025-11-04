Due big del fumetto danno vita a Storie e misteri del Lago di Como

Leccotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una novità imperdibile per gli appassionati di fumetti del nostro territorio (e non solo). L'attesa è grande per il volume Storie e misteri del Lago di Como, secondo appuntamento di una trilogia ambientata sul Lario. A pubblicarlo è ETv Publishing, nuova sezione editoriale del gruppo di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

due big fumetto dannoDue big del fumetto danno vita a "Storie e misteri del Lago di Como" - Imminente l'uscita del secondo volume della trilogia prodotta da Espansione Tv dopo il grande successo di "Miti e leggende", tradotto anche in inglese: al lavoro sempre il giornalista Dario Campione e ... Segnala leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Due Big Fumetto Danno