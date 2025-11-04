Due alpinisti italiani dispersi in Nepal da sabato Stefano Ferronato e Alessandro Caputo trovati morti sotto tre metri di neve

Erano sepolti sotto tre metri di neve Stefano Farronato e Alessandro Caputo, i due alpinisti italiani travolti da una valanga durante l’ascesa del Pambari, montagna alta 6.887 metri una delle montagne più difficili e inesplorate dell’Himalaya nepalese, parte della catena del Manaslu. Lo riferiscono i soccorritori. I due sono stati trovati all’interno della loro tenda. La forte nevicata è stata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Due alpinisti italiani dispersi in Nepal da sabato, Stefano Ferronato e Alessandro Caputo trovati morti sotto tre metri di neve

