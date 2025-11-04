Dry Martini | eleganza e tradizione in un bicchiere

Tra i cocktail che hanno segnato la storia della miscelazione mondiale, il Dry Martini occupa un posto d'onore. Non è solo un drink, ma un'icona di stile che attraversa epoche e mode, mantenendo intatta la sua eleganza cristallina. Classificato come cocktail pre-dinner, questo mix essenziale di gin e vermut dry rappresenta la sintesi perfetta tra semplicità e raffinatezza, un equilibrio che richiede tecnica impeccabile e ingredienti di altissima qualità. La sua trasparenza inganna: dietro l'apparente facilità si nasconde un universo di sfumature che solo i migliori barman sanno esprimere. Le origini controverse di un mito.

