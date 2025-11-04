Drone sull’aeroporto di Bruxelles sospeso il traffico aereo
Bruxelles, 4 novembre 2025 - L'avvistamento di un drone nella zona dell'aeroporto ha fatto scattare il blocco dei voli a Bruxelles, fa sapere Skeyes, l'autorità belga per il controllo del traffico aereo. L'allarme è partito poco prima delle 20:00 con una segnalazione di un mezzo a guida autonoma vicino allo scalo belga. Il portavoce di Skeyes, Kurt Verwilligen. "A scopo precauzionale, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso". Diversi aerei diretti a Zaventem hanno dovuto essere dirottati, in particolare verso l'aeroporto di Liegi. Anche l'aeroporto ha confermato la chiusura temporanea, senza però fornire ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
