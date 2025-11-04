Droga degrado e riscatto alla stazione di Monza Parla Joy la barista cinese che resiste | Mi minacciano ma non mollo

Monza, 4 novembre 2025 – “Due volte delle ragazze hanno chiesto aiuto: una era seguita da qualcuno, l’altra era alla fermata dell’autobus circondata da tossicodipendenti ubriachi che urlavano”. E poi ci sono spacciatori che vendono droga sotto gli occhi di tutti. Ladri. Rapinatori, borseggiatori. Stranieri, tanti. Ma anche parecchi “ragazzini italiani”. Bulli. E spacciatori anche loro. Qualche giorno fa, due clienti li hanno aggrediti, hanno messo le mani al collo del compagno, lo hanno strattonato con riempiendolo di lividi e buttando all’aria bicchieri e tavolini. "Voglio lavorare con dignità” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

