Droga degrado e riscatto alla stazione di Monza Parla Joy la barista cinese che resiste | Mi minacciano ma non mollo
Monza, 4 novembre 2025 – “Due volte delle ragazze hanno chiesto aiuto: una era seguita da qualcuno, l’altra era alla fermata dell’autobus circondata da tossicodipendenti ubriachi che urlavano”. E poi ci sono spacciatori che vendono droga sotto gli occhi di tutti. Ladri. Rapinatori, borseggiatori. Stranieri, tanti. Ma anche parecchi “ragazzini italiani”. Bulli. E spacciatori anche loro. Qualche giorno fa, due clienti li hanno aggrediti, hanno messo le mani al collo del compagno, lo hanno strattonato con riempiendolo di lividi e buttando all’aria bicchieri e tavolini. "Voglio lavorare con dignità” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
#Bolzano, fermato spacciatore in via Cappuccini: continua l’impegno della Polizia Municipale contro degrado e droga - facebook.com Vai su Facebook
Droga, degrado e riscatto alla stazione di Monza. Parla Joy, la barista cinese che resiste: “Mi minacciano ma non mollo” - La lezione del locale di corso Milano: messo a nuovo dalla titolare designer, è bersaglio di ladri e spacciatori. Lo riporta ilgiorno.it
Monza, la stazione del degrado: armi fai da te dei ragazzini, rapine nei sottopassi, droga. I maranza a bordo e quei treni di paura dei pendolari - Nei corridoi sotterranei che conducono ai binari si strappano le collanine, nei giardini intorno si spaccia. Lo riporta msn.com