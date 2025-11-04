Dramma nella notte ragazzo di 21 anni trovato senza vita

Dramma nella notte a Caserta. Un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita. Una tragedia che ha scosso la comunità del Capoluogo, passando di bocca in bocca e di bacheca in bacheca sui social.Stando a una prima ricostruzione il giovane sarebbe morto nella propria abitazione. Inutili i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche questi approfondimenti

Grande dramma a Mondello: una rissa con coltellate davanti alla gelateria, e per i Pm si scala fino a 12 anni e mezzo di carcere in gioco. È successo che una lite (pare per uno scooter…) è degenerata in agguato in piena notte. ? ? Non proprio la passe - facebook.com Vai su Facebook

Tragico incidente in Germania, muore un ragazzo salentino di 21 anni - Dramma in Germania, muore un ragazzo salentino di 21 anni: la vittima è Daniel Sabetta, originario di Leverano (Lecce), vittima di un fatale incidente stradale. Segnala quotidianodipuglia.it

Ragazzo di 21 anni annega la sera di Ferragosto a Rimini: la tragedia durante un viaggio con amici - it, il giovane, di origine egiziana e residente a Bologna, era arrivato nel pomeriggio con ... Da fanpage.it

Dramma a Sabaudia, ragazzo di 15 anni travolto e ucciso da un pullman davanti casa - Un pullman del Cotral ha travolto e ucciso un ragazzo di appena 15 anni che si trovava a bordo di uno ... Secondo corriereadriatico.it