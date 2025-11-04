Dramma nel calcio serbo allenatore muore durante una partita

(Adnkronos) – Il calcio serbo piange la scomparsa dell'allenatore del Radnicki Mladen Zizovic, morto per un infarto che lo ha colpito durante la partita contro il Mladost Lucani. Il 44enne allenatore bosniaco ha avuto un malore a metà del primo tempo ed è stato subito soccorso, venendo poi trasportato in ospedale. Poco prima dell'intervallo, l'arbitro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

