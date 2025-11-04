Dramma in Nepal | morti due alpinisti italiani Ci sono altri connazionali dispersi
La Farnesina informa che le autorità del Nepal hanno confermato il decesso di due degli alpinisti italiani dispersi. Le vittime sono Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti con i due alpinisti, impegnati in Nepal nella scalata del picco Panbari. Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali. I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 metri sul livello del mare). Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso. Il Consolato Generale a Calcutta, anche per il tramite del Consolato Generale Onorario a Kathmandu, e in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo direttamente l'evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
“In ginocchio su un molo infuocato per due ore”. È la drammatica testimonianza a Lo Stato delle Cose di Roberto Ventrella, 86 anni, il più anziano tra i quaranta italiani arrestati dalle forze speciali israeliane a bordo della Sumud Flottilla. Rivedi la puntata su R - facebook.com Vai su Facebook
Nepal, morti due alpinisti italiani. Ci sono altri connazionali dispersi - La Farnesina informa che le autorità del Nepal hanno confermato il decesso di due degli alpinisti italiani dispersi. Lo riporta iltempo.it
Nepal, Farnesina: morti due alpinisti italiani. Dispersi altri 6-7 connazionali. Consolato: situazione complessa - Comunicazioni difficili e diverse famiglie italiane che non riescono a mettersi in contatto con i propri cari ... msn.com scrive
Farnesina: morti i due alpinisti italiani, otto o nove quelli dispersi in Nepal - Sono morti i due alpinisti italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato dispersi da venerdì sul Panbari, in Nepal. Secondo tg.la7.it