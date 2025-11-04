La Farnesina informa che le autorità del Nepal hanno confermato il decesso di due degli alpinisti italiani dispersi. Le vittime sono Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti con i due alpinisti, impegnati in Nepal nella scalata del picco Panbari. Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali. I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 metri sul livello del mare). Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso. Il Consolato Generale a Calcutta, anche per il tramite del Consolato Generale Onorario a Kathmandu, e in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo direttamente l'evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dramma in Nepal: morti due alpinisti italiani. Ci sono altri connazionali dispersi