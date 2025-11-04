Dramma in Nepal | morti due alpinisti italiani Ci sono altri connazionali dispersi

La Farnesina informa che le autorità del Nepal hanno confermato il decesso di due degli alpinisti italiani dispersi. Le vittime sono Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti con i due alpinisti, impegnati in Nepal nella scalata del picco Panbari. Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali. I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 metri sul livello del mare). Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso. Il Consolato Generale a Calcutta, anche per il tramite del Consolato Generale Onorario a Kathmandu, e in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo direttamente l'evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

