Draghi vita da Mario Va al cinema a vedere il film di Verdone e la trama sembra la storia dell' ex premier

Roma. Mario Draghi come Carlo Verdone: fa la vita da Mario. Il racconto, la confessione che vale un film: “Grande apparizione di Draghi al cinema. Ma come? Non lo sapete? Draghi è andato alla festa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Draghi, vita da Mario. Va al cinema a vedere il film di Verdone (e la trama sembra la storia dell'ex premier)

Approfondisci con queste news

La magia torna a prendere vita! La nuova edizione pop-up di Harry Potter e il Calice di Fuoco è arrivata… e ogni pagina è un incantesimo che si apre davanti ai nostri occhi! Un viaggio tridimensionale nel mondo della magia: draghi che prendono f - facebook.com Vai su Facebook

Sapere non basta: il salario della politica tra Lamarck, Darwin e Draghi https://ladolcevita.tv/italia-della-politica-un-organismo-immobile/… #LaDolceVitaMagazine #Politica #Economia #Italia @ladolcevitamag_ #carlodistanislao #editoriale - X Vai su X

Draghi, vita da Mario. Va al cinema a vedere il film di Verdone (e la trama sembra la storia dell'ex premier) - Dopo i premi e i discorsi, la comparsata alla serata finale della festa del Cinema. Riporta ilfoglio.it

Mario Draghi al Colle, quel sogno dell'ex premier mai sopito e che può ancora realizzarsi - È davvero insolito vedere una persona misurata ed equilibrata come Mario Draghi, usare le parole sferzanti che ha indirizzato all’Europa durante il suo intervento al meeting dell’amicizia di Rimini. Si legge su affaritaliani.it

Mario Draghi suona la sveglia all’Ue: “L’inazione minaccia la nostra sovranità” - Questa frase, pronunciata stamattina da Mario Draghi alla cerimonia per ricordare la presentazione 12 mesi fa del ... Secondo repubblica.it