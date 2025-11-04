Dowman Arsenal esordio da record nei Gunners in Champions League Il centrocampista è il giocatore più giovane ad esordire nella competizione | a 15 anni!

Dowman Arsenal, esordio da record nei Gunners in Champions League: è il giocatore più giovane ad esordire nella competizione Una serata memorabile per Max Dowman, il giovanissimo talento dell’Arsenal, che a soli 15 anni e 308 giorni è diventato il più giovane giocatore di sempre a fare il suo esordio in Champions League. Il debutto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dowman Arsenal, esordio da record nei Gunners in Champions League. Il centrocampista è il giocatore più giovane ad esordire nella competizione: a 15 anni!

LdC, Arsenal : Max Dowman bat un record historique en C1

A Praga si è scritto un pezzo di storia: Max Dowman dell'Arsenal ha debuttato in Champions League a 15 ANNI E 308 GIORNI È lui, da questa sera, il più giovane di sempre in campo nella competizione

Arsenal, regalo a Max Dowman: è il più giovane di sempre a esordire in Champions - Il giovanissimo gioiello dell'Arsenal, nato il 31 dicembre 2009, ha scritto proprio.

I più giovani giocatori e vincitori della Champions League: Max Dowman, Youssoufa Moukoko, Lamine Yamal, Rayan Cherki, Kwankwo Kanu - Max Dowman dell'Arsenal è entrato nella storia diventando il primo quindicenne a giocare in UEFA Champions League, scalzando Youssoufa Moukoko e Lamine Yamal rispettivamente al secondo e terzo posto.

Champions: Dowman in campo a 15 anni, più giovane di sempre - A soli 15 anni, ne compirà 16 il 31 dicembre prossimo, il centrocampista dell'Arsenal Max Dowman è diventato il giocatore più giovane ad aver mai giocato una partita di Champions League.