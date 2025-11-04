Dovrei sapere perché dal 6 al 9 novembre lo spettacolo di Alessia Cespuglio ai Magazzini Generali
Il mese di novembre per il Teatro (Con)Temporaneo di Cespuglio Ecosistema Teatrale si apre con uno spettacolo che ha già riscosso grande successo di pubblico: “Dovrei sapere perché, storia di come sono diventata grande” di e con Alessia Cespuglio. Saranno quattro le serate durante le quali sarà. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
