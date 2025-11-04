Dove vedere le ATP Finals 2025 in tv e in chiaro | guida alla programmazione

Anche per quest’anno, la programmazione televisiva delle ATP Finals di Torino godrà di una doppia copertura. Alla trasmissione totale di Sky Sport, che è proprietaria dei diritti completi e irradierà dalla prima all’ultima palla, si affianca infatti la Rai, che avrà a disposizione il consueto match al giorno. Per quanto riguarda la tv di Stato, si tratta dello stesso accordo che è in vigore ormai dal 2021, e che ricalca quello che già aveva la BBC quando le Finals erano di casa alla O2 Arena. La comparsa sulla scena ad altissimi livelli di Jannik Sinner ha aiutato sia l’una che l’altra emittente nel corso degli ultimi anni: al di là del fatto che la finale Sinner-Djokovic di due anni fa sia ancora il match di tennis più visto in Italia in era Auditel, sono frequenti le occasioni di avvicinamento o superamento del milione per Sky e dati oltre i due milioni per la Rai. 🔗 Leggi su Oasport.it

