Dove vedere le ATP Finals 2025 in tv e in chiaro | guida alla programmazione
Anche per quest’anno, la programmazione televisiva delle ATP Finals di Torino godrà di una doppia copertura. Alla trasmissione totale di Sky Sport, che è proprietaria dei diritti completi e irradierà dalla prima all’ultima palla, si affianca infatti la Rai, che avrà a disposizione il consueto match al giorno. Per quanto riguarda la tv di Stato, si tratta dello stesso accordo che è in vigore ormai dal 2021, e che ricalca quello che già aveva la BBC quando le Finals erano di casa alla O2 Arena. La comparsa sulla scena ad altissimi livelli di Jannik Sinner ha aiutato sia l’una che l’altra emittente nel corso degli ultimi anni: al di là del fatto che la finale Sinner-Djokovic di due anni fa sia ancora il match di tennis più visto in Italia in era Auditel, sono frequenti le occasioni di avvicinamento o superamento del milione per Sky e dati oltre i due milioni per la Rai. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dove vedere in tv Paolini-Gauff, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming - - X Vai su X
Tutto quello che c'è da vedere a Torino per le ATP Finals. Un evento mondiale di sport e spettacolo, vicino a noi - facebook.com Vai su Facebook
Atp Finals 2025, Jannik Sinner torna a Torino: quando gioca e dove vedere le partite - All'Inalpi Arena sarà battaglia con Alcaraz per la posizione numero 1 del ranking Atp. Riporta torinotoday.it
Atp Finals 2025, il programma completo: date, qualificati e dove vedere le partite in tv - Dal 9 al 16 novembre, Torino diventa la capitale del tennis mondiale con le Nitto Atp Finals. Secondo msn.com
Jannik Sinner alle ATP Finals 2025: programma, orario e dove vedere le partite in diretta · Tennis - Dal 9 al 16 novembre, Torino ospita il torneo che chiude la stagione del tennis maschile: scopri il programma delle ATP Finals 2025 e dove vedere le partite. Secondo olympics.com