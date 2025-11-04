Quarta giornata consecutivo in campo per Jasmine Paolini, che si sta rendendo protagonista di un vero e proprio tour de force alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici del mondo. La tennista italiana è infatti impegnata sia in singolare che in doppio e oggi (martedì 4 novembre) tornerà sul campo di Riad per disputare il secondo incontro del torneo di singolare, affrontando la statunitense Coco Gauff in un match fondamentale per le sue ambizioni in terra araba. Dopo aver perso all’esordio contro la bielorussa Aryna Sabalenka (numero 1 del mondo), la toscana se la dovrà vedere con la numero 3 del ranking WTA, sconfitta al debutto dalla propria connazionale Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Paolini-Gauff oggi, WTA Finals 2025: orario, programma in chiaro, streaming