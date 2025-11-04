Dove vedere in tv Musetti-Wawrinka ATP Atene 2025 | orario programma streaming

Inizierà domani, mercoledì 5 novembre, la rincorsa di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals: l’azzurro scenderà in campo ad Atene, in Grecia, negli ottavi di finale degli Hellenic Championship 2025 di tennis, torneo nel quale è il numero 2 del seeding, contro la wild card elvetica Stan Wawrinka. Il match sarà il terzo di giornata sul Center Court a partire dalle ore 13.00 italiane e si giocherà comunque non prima delle ore 17.00 italiane. Nell’ unico precedente tra i due sul circuito maggiore si impose Lorenzo Musetti, che nel 2020 vinse nei 32mi del Masters 1000 di Roma per 6-0 7-6 (2). La sfida tra Lorenzo Musetti e lo svizzero Stan Wawrinka, valida per gli ottavi di finale dell’ ATP 250 di Atene, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

