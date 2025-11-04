Dove vedere in tv Musetti-Wawrinka ATP Atene 2025 | orario programma streaming
Inizierà domani, mercoledì 5 novembre, la rincorsa di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals: l’azzurro scenderà in campo ad Atene, in Grecia, negli ottavi di finale degli Hellenic Championship 2025 di tennis, torneo nel quale è il numero 2 del seeding, contro la wild card elvetica Stan Wawrinka. Il match sarà il terzo di giornata sul Center Court a partire dalle ore 13.00 italiane e si giocherà comunque non prima delle ore 17.00 italiane. Nell’ unico precedente tra i due sul circuito maggiore si impose Lorenzo Musetti, che nel 2020 vinse nei 32mi del Masters 1000 di Roma per 6-0 7-6 (2). La sfida tra Lorenzo Musetti e lo svizzero Stan Wawrinka, valida per gli ottavi di finale dell’ ATP 250 di Atene, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
AMICI SEMPRE Nonostante la super vittoria contro un Top 10, il primo pensiero di Sonego va al suo amico La corsa per le Atp Finals diventa sempre più dura, ma la speranza di tutti è quella di vedere Musetti scendere in campo a Torino #Tennis #S - X Vai su X
AMICI SEMPRE Nonostante la super vittoria contro un Top 10, il primo pensiero di Sonego va al suo amico La corsa per le Atp Finals diventa sempre più dura, ma la speranza di tutti è quella di vedere Musetti scendere in campo a Torino #Tennis #S - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Stan Wawrinka-Lorenzo Musetti: analisi, guida tv, quote e scommesse Tennis ATP 250 Atene del 5-11-2025 - Analisi, guida tv, statistiche, quote e scommesse tennis ATP Atene. betitaliaweb.it scrive
Tennis, dove vedere i tornei di Atene e Metz in TV: attesa per Musetti oggi derby Sonego-Cobolli - Nei tornei ATP di Atene e Metz molti gli italiani protagonisti da tenere d’occhio con Musetti che rincorre le Finals, Berrettini e Sonego subito vincenti ... Come scrive msn.com
Musetti-Wawrinka, in palio i quarti dell'Atp 250 di Atene (e la speranza Atp Finals): quando e dove vederla - Il carrarino per centrare la qualificazione alle Atp Finals dovrà vincere il titolo in Grecia. Secondo eurosport.it