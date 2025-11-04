Dove vedere in tv Juventus-Sporting Lisbona oggi Champions League calcio | orario programma streaming

L’arrivo di Luciano Spalletti, che ha iniziato il suo percorso subito con una vittoria, e il ritorno della Champions League. Sono giorni importanti in casa Juventus, anche perché all’orizzonte c’è la sfida di martedì 4 novembre, alle ore 21.00, contro lo Sporting. I portoghesi arriveranno a Torino, nella quarta giornata della League Phase, dopo aver già affrontato in trasferta una squadra italiana: il Napoli, con annessa sconfitta per 2-1 dei lusitani sul campo dei partenopei. LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-SPORTING LISBONA DALLE ORE 21.00 Come seguire il match in tv? Il match tra Juventus e Sporting sarà visibile, martedì 4 novembre dalle ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Juventus-Sporting Lisbona oggi, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Altre letture consigliate

Juventus Primavera-Sporting: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Youth League - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Juventus-Sporting Lisbona, orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Sporting Lisbona gara valida per la 4ª giornata di Champions League e in programma questa sera alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252 ... Scrive tuttosport.com

Juventus-Sporting, le probabili formazioni e dove vedere la partita - Lo Sporting Lisbona, guidato da Rui Borges, arriva a Torino con due successi nelle prime tre partite europee, battendo Marsiglia e Kairat ma cadendo a Napoli. Da ilbianconero.com

Juve-Sporting, Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming - La gara della 4ª giornata della fase campionato di Champions League tra Juventus e Sporting sarà trasmessa su Sky, visibile in streaming su sito e app per gli abbonati al servizio, e su NOW. Riporta msn.com