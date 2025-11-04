Dove vedere in tv Italia-Bolivia Mondiali calcio U17 | orario programma streaming

Dopo aver esordito con una vittoria di misura contro il Qatar, l’Italia si appresta a disputare la seconda partita ai Mondiali Under 17 di calcio. L’appuntamento è per giovedì 6 novembre (ore 13.30), quando la nostra Nazionale scenderà in campo ad Al Rayyan (Qatar) per fronteggiare la Bolivia, reduce dalla sconfitta subita per 2-0 contro il Sudafrica. Gli azzurri, che sono riusciti a regolare i padroni di casa per 1-0 grazie alla rete di Samuele Inacio, andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva, in modo da ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale e avere la possibilità di essere protagonisti nella fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

