Il sorteggio delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis è in programma giovedì 6 novembre alle ore 12.00 a Torino, sede della manifestazione, ed andrà a definire la composizione dei gironi della prima fase sia per il singolare che per il doppio. In attesa di conoscere il nome dell’ultimo qualificato, l’ Italia, al momento, sarà rappresentata nell’ultimo torneo stagionale, che si terrà da domenica 9 a domenica 16 novembre, da Jannik Sinner, che sarà inserito tra le teste di serie in singolare, e da Simone BolelliAndrea Vavassori, che saranno inseriti in quarta fascia in doppio. Lorenzo Musetti per qualificarsi dovrà vincere l’ATP 250 di Atene, altrimenti sarà il canadese Felix Auger-Aliassime a conquistare un posto in quarta fascia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv il sorteggio delle ATP Finals 2025? Orario, programma, streaming