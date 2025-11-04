Dove vedere in tv il sorteggio delle ATP Finals 2025? Orario programma streaming
Il sorteggio delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis è in programma giovedì 6 novembre alle ore 12.00 a Torino, sede della manifestazione, ed andrà a definire la composizione dei gironi della prima fase sia per il singolare che per il doppio. In attesa di conoscere il nome dell’ultimo qualificato, l’ Italia, al momento, sarà rappresentata nell’ultimo torneo stagionale, che si terrà da domenica 9 a domenica 16 novembre, da Jannik Sinner, che sarà inserito tra le teste di serie in singolare, e da Simone BolelliAndrea Vavassori, che saranno inseriti in quarta fascia in doppio. Lorenzo Musetti per qualificarsi dovrà vincere l’ATP 250 di Atene, altrimenti sarà il canadese Felix Auger-Aliassime a conquistare un posto in quarta fascia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un film imperdibile … da vedere e rivedere … ? Ingresso € 6,00 ? UNA STORIA VERA di David Lynch Lunedì 3/11 ore 21,00 in Versione Originale Sottotitolata ? Sorteggio di 5 POSTER Martedì 4/11 ore 21,00 in Versione Doppiata in I - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere le ATP Finals 2025 in tv e in chiaro: guida alla programmazione - Anche per quest'anno, la programmazione televisiva delle ATP Finals di Torino godrà di una doppia copertura. Secondo oasport.it
Sorteggio ATP Finals 2025: orario, programma, tv, streaming, fasce - Le Nitto ATP Finals 2025 di tennis entreranno ufficialmente nel vivo con il sorteggio, in programma giovedì 6 novembre alle ore 12. Segnala oasport.it
Atp Finals 2025, il programma completo: date, qualificati e dove vedere le partite in tv - La stagione del tennis maschile fa tappa in Italia per le Nitto Atp Finals 2025, appuntamento che chiude l’anno iniziato a gennaio con l’Australian Open. Scrive msn.com