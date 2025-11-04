Dove vedere in tv Errani Paolini-Kudermetova Mertens WTA Finals 2025 | orario programma streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens nell’ultima partita della fase a gironi delle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto coppie del mondo. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno incominciato il torneo di doppio con una schiacciante vittoria contro Asia MuhammadDemi Schuurs, ma hanno poi perso in due set contro Su-Wei HsiehJelena Ostapenko. L’appuntamento è per mercoledì 5 novembre, alle ore 13.00 italiane. Tutto si deciderà in questo scontro diretto da brividi: chi lo vince chiude il gruppo Martina Navratilova al secondo posto e si qualifica alle semifinali, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming

Scopri altri approfondimenti

Errani e Paolini debuttano alle Wta Finals di Riad: dove vedere il match in streaming e in tv - X Vai su X

Grazie mille per la visita Nicole Zanetti e @beatrice Errani per la visita Chi saranno i prossimi coraggiosi? Se voleste vedere la nostra realtà e, magari darci una mano non avete che da farvi avanti! - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming - Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens nell'ultima partita della fase a gironi delle WTA ... Lo riporta oasport.it

WTA Finals 2025, la classifica di Errani/Paolini: ultimo turno da dentro o fuori - Sara Errani e Jasmine Paolini vantano un bilancio in perfetta parità alle WTA Finals 2025: una vittoria e una sconfitta nel torneo di doppio che sta ... oasport.it scrive

Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, Wta Finals 2025: a che ora e dove vederla in diretta in chiaro - Wei Hsieh/Jelena Ostapenko lunedì 3 novembre alle ore 13 e l'incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis e per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport ... Secondo today.it