Dove vedere in tv Conegliano-Milano A1 volley femminile | orario programma streaming

Conegliano e Milano si affronteranno mercoledì 5 novembre (ore 20.30) nel recupero della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso andrà in scena lo scontro diretto per eccellenza tra le due grandi favorite per la conquista dello scudetto insieme a Scandicci, l’incontro non si era giocato tre settimane fa come da programma originario perché in quella giornata le due compagini si sono fronteggiate per la Supercoppa Italiana. Al PalaTrieste fu la formazione meneghina a imporsi al tie-break e ad alzare al cielo il trofeo, interrompendo il dominio della corazzata veneta che durava da sei anni e facendo festa per la prima volta nella propria storia entro i confini nazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

