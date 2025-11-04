Dove vedere in tv Cobolli-Sonego oggi ATP Metz 2025 | orario programma streaming
Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego si affronteranno agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Metz, dando vita a quello che si preannuncia un avvincente e appassionante derby italiano sul cemento della località francese. L’appuntamento è per oggi (martedì 4 novembre) sarà il quarto match a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 18.00, dunque ci aspetta un tardo pomeriggio davvero appassionante con il laziale e il piemontese. Flavio Cobolli si presenta all’appuntamento dopo aver perso contro lo statunitense Ben Shelton ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi e sarà al secondo derby nel giro di due settimane, visto che perse contro Jannik Sinner agli ottavi dell’ATP 500 di Vienna. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sinner-Cobolli diretta oggi, dove vedere (tv e streaming) gli ottavi a Vienna - X Vai su X
Sinner-Cobolli: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il derby azzurro all'ATP di Vienna - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Cobolli-Sonego oggi, ATP Metz 2025: orario, programma, streaming - Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego si affronteranno agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Metz, dando vita a quello che si preannuncia un avvincente e ... Scrive oasport.it
Tennis, dove vedere i tornei di Atene e Metz in TV: attesa per Musetti oggi derby Sonego-Cobolli - Nei tornei ATP di Atene e Metz molti gli italiani protagonisti da tenere d’occhio con Musetti che rincorre le Finals, Berrettini e Sonego subito vincenti ... Secondo msn.com
LIVE Cobolli-Sonego, ATP Metz 2025 in DIRETTA: derby che si annuncia incerto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tutta azzurra di ottavi di finale ... oasport.it scrive