Dove vedere in tv Berrettini-Vukic ATP Metz 2025 | orario programma streaming
I Moselle Open 2025 di tennis vedranno completarsi gli ottavi di finale a Metz, in Francia, domani, mercoledì 5 novembre: tornerà in campo anche l’ azzurro Matteo Berrettini, che sfiderà l’ australiano Aleksandar Vukic. Il match degli ottavi di finale che vedrà protagonista il tennista romano sarà il quinto ed ultimo di giornata, con il programma che scatterà alle ore 12.00: i due tennisti non si sono mai affrontati sul circuito maggiore, ma si sono sfidati per due volte nel Challenger di Phoenix, con doppio successo dell’azzurro. La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini negli ottavi di finale dell’ ATP 250 di Metz sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
