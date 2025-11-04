Dove sono le lucciole in scena lo spettacolo che omaggia Pier Paolo Pasolini
Continuano gli appuntamenti dedicati al grande poeta, scrittore e regista Pier Paolo Pasolini, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 2 novembre 1975. Dopo lo spettacolo “Lessico Pasoliniano. Disordine alfabetico in parole e musica a 50 anni dalla morte”, giovedì 6 novembre alle ore 21. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
DOVE SONO LE LUCCIOLE Un viaggio nel mondo poetico di Pasolini con Fabio Scaramucci e Stefano Bresciani Ortoteatro in tournée giovedì 6 novembre ore 21 Teatro Comunale - Gambettola (Fc) Coproduzione Teatro Invito / Ortoteatro - facebook.com Vai su Facebook
