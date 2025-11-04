Dove la luce filtra | Komorebi porta danza e arte nei quartieri

Firenzetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima cosa da fare è scaricare il programma dal sito, perché quest’anno Komorebi – la rassegna d’autunno ideata da Stazione Utopia per l’Autunno Fiorentino – è così ampia e ramificata che vale la pena esplorarla in anticipo. Non è un festival, ma un ecosistema culturale che fino al 29 novembre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

