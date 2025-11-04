Dottoressa Viola | in natura non esiste la monogamia ; continua l' attacco neoliberale alla famiglia
Parole riprese ad arte in chiave ideologica dagli organi di stampa La dottoressa Viola, già protagonista della stagione virologica superstar, ha recentemente dichiarato che "la monogamia in natura non esiste". Ovviamente lo dice da scienziata, ma altrettanto ovviamente tutti i principali orga. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
DIEGO FUSARO: Dottoressa Viola: "la monogamia in natura non esiste" - facebook.com Vai su Facebook