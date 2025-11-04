Doppio sciopero in arrivo | il 5 novembre si fermano i medici il 6 i farmacisti Quali visite sono a rischio

Ambulatori chiusi e niente visite (tranne casi specifici). Può succedere questo il 5 novembre, per lo sciopero nazionale dei medici di famiglia indetto dal sindacato Snami. Le proteste del comparto sanità avranno una "coda" il 6 novembre, quando a incrociare le braccia saranno i farmacisti. 🔗 Leggi su Today.it

