doppio incidente in via sbrozzola i residenti chiedono provvedimenti

Nel giro di una settimana si sono verificati due incidenti lungo via Sbrozzola, a Osimo, una delle strade da bollino nero della città, per cui gli automobilisti che la sfruttano per arrivare ad Ancona chiedono provvedimenti. "Abbiamo appena ripristinato il guardrail di via Sbrozzola danneggiato nei giorni scorsi per un incidente. La sicurezza stradale sarà una nostra priorità – interviene la sindaca Michela Glorio –. Non a caso l’impegno più corposo nella variazione di bilancio approvata in consiglio comunale la scorsa settimana è destinato a marciapiedi e strade". Ci sono altri nodi pericolosi, come quello tra le vie Ancona e Montegallo a San Biagio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

