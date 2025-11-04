Dopo un diverbio in un bar a Montebello Ionico colpì alla gola un uomo | arrestato 47enne
Le ferite non erano compatibili con quanto dichiarato dalla vittima, giunta presso l'ospedale di Melito Porto Salvo con una ferita al collo provocata, secondo quanto dichiarato, dopo una caduta in casa su dei cocci di vetro. Le evidenti incongruenze con quanto dichiarato hanno spinto i sanitari a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
