Dopo Ricci nelle Marche il Pd esplode | veleni ed espulsioni Il caso Mastrovincenzo
Adesso corrono ai ripari. Si convocano direzioni, ci si attacca ai tecnicismi. Ma il danno è fatto e l’immagine del Pd Marche è quella di un partito nel caos, dopo che Antonio Mastrovincenz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Dopo la sconfitta contro il Giugliano, il presidente Ricci valuta la possibilità di cambiare in panchina #SiracusaCalcio - facebook.com Vai su Facebook
Contrordine compagni: «Ora Mastrovincenzo va riammesso nel Pd». La decisione dopo direzione provinciale d’urgenza - Il caos generato dalla cancellazione di Antonio Mastrovincenzo, lo scorso venerdì, dall’Anagrafe degli iscritti, ... Da corriereadriatico.it
La scudisciata di Matteo Ricci e le chiamate da Roma. «Basta atteggiamenti autodistruttivi» - La folgorazione sulla via di Damasco dei vertici del Pd sul caso Mastrovincenzo non è casuale. Come scrive corriereadriatico.it
Pd Marche, Ricci: “Espellere Mastrovincenzo è un errore surreale” - Così l’europarlamentare Matteo Ricci è intervenuto nel dibattito interno che da giorni ... Lo riporta veratv.it