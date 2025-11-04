Dopo quarant’anni di servizio nell’Arma lascia il maggiore Abbatantuoni | contribuì a ritrovare il portone del Bataclan di Parigi
Il maggiore Placido Abbatantuoni, dopo 40 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri conclude il servizio attivo e viene collocato in congedo, transitando nella cosiddetta categoria della riserva.Originario di Poggio Imperiale (Foggia), laureato in Giurisprudenza, si è arruolato nella Benemerita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
