Dopo quarant’anni di servizio nell’Arma lascia il maggiore Abbatantuoni | contribuì a ritrovare il portone del Bataclan di Parigi

Chietitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maggiore Placido Abbatantuoni, dopo 40 anni di servizio nellArma dei carabinieri conclude il servizio attivo e viene collocato in congedo, transitando nella cosiddetta categoria della riserva.Originario di Poggio Imperiale (Foggia), laureato in Giurisprudenza, si è arruolato nella Benemerita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

