Dopo mesi di silenzio e rumors su litigi e incomprensioni le due sorelle posano abbracciate in una festa che ha il sapore della pace ritrovata
B elen e Cecilia Rodriguez si sono riunite per il compleanno del padre: le sorelle, dopo mesi di silenzio e voci di litigio, posano abbracciate con papà Gustavo, 66 anni, e i nipotini al centro di una cena casalinga che sa di pace ritrovata. Due torte, candeline spente tra risate e una neonata: ecco il ritratto di famiglia che ha fatto dimenticare il gelo. Belen Rodriguez litiga con un benzinaio a Porto Cervo: «Mi sta sul c***o» X Leggi anche › Belén Rodríguez a Belve 2025: eleganza minimal e sensualità luminosa per l’esordio di stagione Belen e Cecilia insieme per il compleanno del padre. Una tavola apparecchiata con semplicità, ben due torte pronte per le candeline, piatti della tradizione argentina e tre generazioni strette intorno allo stesso tavolo: così il clan Rodriguez ha festeggiato i 66 anni di Gustavo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo due mesi passati a dormire davanti al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Palermo, Antonina, 63 anni, ha finalmente un tetto. Nessun dormitorio voleva accoglierla: non per mancanza di spazio, ma perché non voleva separarsi da Molly, la sua femm - facebook.com Vai su Facebook
Manuela Arcuri rompe il silenzio dopo i rumors: la confessione - Manuela Arcuri torna dai fan e sui social rompe il silenzio dopo i rumors: "Sapete che non è un periodo facile" ... Riporta 361magazine.com
Dopo quattro anni di silenzio, il gatto Cheeto torna a casa: la sua ultima lezione d’amore - Cheeto aveva sfidato le statistiche, ma il suo corpo raccontava un’altra storia: denutrizione, infezioni, debolezza. Si legge su repubblica.it
Raoul Bova e Rocío, spunta il retroscena sull’assegno di mantenimento - Dopo settimane di silenzi e indiscrezioni, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sembrano finalmente aver ritrovato la serenità. Come scrive msn.com