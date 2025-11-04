dopo mesi di silenzio e rumors su litigi e incomprensioni le due sorelle posano abbracciate in una festa che ha il sapore della pace ritrovata

B elen e Cecilia Rodriguez si sono riunite per il compleanno del padre: le sorelle, dopo mesi di silenzio e voci di litigio, posano abbracciate con papà Gustavo, 66 anni, e i nipotini al centro di una cena casalinga che sa di pace ritrovata. Due torte, candeline spente tra risate e una neonata: ecco il ritratto di famiglia che ha fatto dimenticare il gelo. Belen Rodriguez litiga con un benzinaio a Porto Cervo: «Mi sta sul c***o» X Leggi anche › Belén Rodríguez a Belve 2025: eleganza minimal e sensualità luminosa per l’esordio di stagione Belen e Cecilia insieme per il compleanno del padre. Una tavola apparecchiata con semplicità, ben due torte pronte per le candeline, piatti della tradizione argentina e tre generazioni strette intorno allo stesso tavolo: così il clan Rodriguez ha festeggiato i 66 anni di Gustavo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

