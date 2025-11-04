Dopo l’Oscar Godzilla torna al cinema | il titolo del sequel di Minus One è sconvolgente ma anche banale

Il Re dei Mostri è pronto a tornare. Dopo aver conquistato il mondo nel 2023 con Godzilla Minus One, un film che ha fatto incassare milioni, commosso il pubblico e portato a casa un Oscar per gli effetti visivi, Toho ha finalmente svelato il titolo del sequel: Godzilla Minus Zero. L’annuncio è arrivato durante il Godzilla Fest di Tokyo, accompagnato da un video teaser di un minuto che mostra soltanto un fondale marino ondeggiante, carico di mistero e di promesse. Takashi Yamazaki, il regista, sceneggiatore e supervisore degli effetti speciali che ha fatto la magia del primo capitolo, torna a rivestire tutti e tre i ruoli per questo seguito. 🔗 Leggi su Screenworld.it

