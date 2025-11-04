Dopo l' incidente gli agenti scoprono una serie di violazioni | multa e ritiro della patente per un camionista
È costata cara la lunga serie di irregolarità che sarebbero state commesse da un autista di camion, protagonista di un incidente avvenuto il 17 settembre scorso a Castiglione di Ravenna, in via Bagnolo Salara. L'episodio, che ha coinvolto un mezzo pesante e un ciclista ucraino in allenamento per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
